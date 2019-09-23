2019-09-23T21:02:21+03:00
Спорт

Дзюба поздравил Даниила Медведева с победой на St.Petersburg Open

На финальном матче теннисного турнира в Петербурге за Медведева болели российские звезды
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Дзюбу впечатлила игра четвертой ракетки мира. Фото:СОЦСЕТИДзюбу впечатлила игра четвертой ракетки мира. Фото:СОЦСЕТИ
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У четвертой ракетки мира Даниила Медведева продолжает расти число поклонников. После завораживающей финальной битвы с Рафаэлем Надалем на US Open российский спортсмен выступил на турнире ATP в Петербурге, где не без труда выиграл титул. Среди фанатов Даниила появилось и много звезд. Например, на финале St.Petersburg Open за игрой Медведева наблюдали главный тренер «Зенита» Сергей Семак и нападающий Артем Дзюба. Последний даже забежал в раздевалку теннисиста.

- Поздравляю тебя с уверенной победой на St.Petersburg Open 2019! И огромное спасибо за приглашение в твой бокс! Было невероятно круто! Удачи и без травм! – написал впечатленный Дзюба в своем Instagram.

Добавим, что «КП-Петербург» подробно писала о победе Медведева на домашнем турнире. Для 23-летнего спортсмена это уже 6 титул в карьере. Даниил пошутил, что отметит победу поеданием любимых сладостей, и пообещал вернуться в Петербург на следующий год, чтобы вновь принять участие в St.Petersburg Open, но уже в статусе действующего чемпиона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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