2019-09-23T21:42:46+03:00
Общество

Безногого скелета в черном обнаружили на озере в Бокситогорске

Таинственный труп неизвестного увидела местная жительница
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Возможно, скелет является родственником обнаружившей его женщины.Возможно, скелет является родственником обнаружившей его женщины.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В воскресенье 22 сентября на озере Карачунское возле деревни Селище женщина обнаружила неизвестный труп. Страха добавляло то, что от тела не осталось живого места – останки были полностью скелетированными. Женщина мигом забыла про запланированные дела на выходные и бегом бросилась в местный отдел полиции.

- Следственно-оперативная группа прибыла на место и установила, что скелет предположительно мужского пола. У него отсутствует стопа правой ноги, а одет он практически во все черное: матерчатую куртку с карманами на молнии, толстовку, двое спортивных брюк, трусы бурого цвета и темно-зеленый сапог, - сообщил «КП-Санкт-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Добавим, что женщина подозревает, что скелетом является ее пропавший 30-летний родственник. Следователям понадобится провести медицинскую экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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