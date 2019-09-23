СКА уступил ЦСКА по буллитам в драматичном матче КХЛ

СЕГОДНЯ 22:42 2019-09-23T22:42:55+03:00

Для СКА это уже второе поражение в армейском дерби в текущем сезоне. Фото: Олег ЗОЛОТО

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В рамках очередного тура регулярного чемпионата КХЛ петербургский СКА проиграл московскому ЦСКА со счетом 2:3. В основное время матча обе команды забросили по 2 шайбы. СКА дважды отыгрывался по ходу встречи стараниями Владимира Ткачева. Концовка могла остаться за петербуржцами, но они не сумели забить в большинстве, когда соперник доигрывал без удаленных Калинина и Марченко. В итоге безголевой овертайм привел к буллитам – и там себя лучше проявили москвичи.

- Первую треть демонстрировали хорошее движение, во втором периоде ЦСКА нас зажал, но мы выстояли. В концовке не использовали моменты добротные. Напряженная игра. Мельничук? Пока молодой голкипер играет стабильно, день за днем мы за ним смотрим, - отметил главный тренер СКА Алексей Кудашов на послематчевой пресс-конференции.

Добавим, что это второе подряд поражение для петербургских армейцев в этом сезоне. Следующий матч СКА проведет на домашней арене в четверг 26 сентября в 19:30. В соперниках – «Салават Юлаев».

ИСТОЧНИК KP.RU