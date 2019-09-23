2019-09-23T23:16:07+03:00
Общество

Спасатели вызволили из ледяного болота пропавшего 85-летнего пенсионера в Ленобласти

Дедушка сутки блуждал по холодному лесу в Бокситогорском районе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Спасать пенсионера из болотного плена пришлось с помощью носилок и внедорожника. Фото: СОЦСЕТИСпасать пенсионера из болотного плена пришлось с помощью носилок и внедорожника. Фото: СОЦСЕТИ
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Поисковый отряд «Лиза Алерт» спас 85-летнего пенсионера, который на сутки пропал в лесу Бокситогорского района. 19 сентября дедушка Миша в 6 утра отправился за клюквой. Обещал родным вернуться к обеду, но пропал. Уже ночью того дня поисковики вошли в замерзший лес. Под ногами хрустела трава, ягоды на кустарниках давно замерзли, а болотистое место покрывалось инеем. В какой-то момент спасатели услышали непонятный отклик, напоминавший птицу. Решили рискнуть и проверить – не прогадали, в ледяном болоте они увидели бедного дедушку.

- Он был очень слаб. Эта такая стадия переохлаждения, когда тело уже не дрожит. Он ничего не говорил. Ему было крайне трудно открыть глаза. Все последние силы дедушка Миша потратил на отклики. Мы соорудили носилки. Врачи скорой, узнав ситуацию, не задумываясь согласились добраться в лес на внедорожнике, - сообщает один из спасателей в сообществе «Лиза Алерт» Питер» в соцсети «Вконтакте».

Вскоре 85-летний пенсионер заговорил, а позже вовсю пил горячий чай со своей супругой в местной больнице. Внучка деда Миши напоследок сфотографировала его: жизнерадостного и с трогательной улыбкой.

Жизнерадостный дядя Миша поблагодарил спасателей из больницы.

Жизнерадостный дядя Миша поблагодарил спасателей из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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