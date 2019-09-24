Лобовое ДТП унесло жизни двух человек в Ломоносовском районе

СЕГОДНЯ 00:34 2019-09-24T00:52:39+03:00

Водитель и пассажир «Шевроле» не выжили в страшной аварии. Фото: СОЦСЕТИ

«Шевроле» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа»

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23 сентября около 22:05 на 51-м километре дороги «СПб-Ручьи» «Шевроле» выехал на встречную полосу и столкнулся с «Киа». Помимо сотрудников ДПС на месте работали спасатели МЧС, помогая доставать пострадавших из сильно смятых машин. К сожалению, выжили не все.

- В результате ДТП водитель и пассажир «Шевроле» скончались на месте. За рулем «Киа» находилась женщина, у нее диагностировали травмы средней степени тяжести. С помощью реанимационной машины ее в скором времени доставили в больницу, - сообщает отдел пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

Сейчас по данному происшествию проводится тщательная проверка. Некоторые пользователи соцсетей ужаснулись аварией и отметили опасность данного дорожного участка.

- Освещения на том промежутке дороги нет. Все носятся как ошпаренные и дорога плохая. Опять же дистанция, скорость. Видели аварию. Службы среагировали быстро, - рассказывает очевидец трагичного происшествия в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

ИСТОЧНИК KP.RU