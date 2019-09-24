Убийц, застреливших и закопавших петербургского ресторатора, вычислили следователи

СЕГОДНЯ 01:12 2019-09-24T01:12:24+03:00

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Троих исполнителей и одного пособника убийства известного ресторатора Петербурга задержали следователи Ленобласти. 16 апреля 2019 года они обманным путем вывезли мужчину в арендованный коттедж в одной из деревень Гатчинского района. Ресторатора хладнокровно застрелили, а его тело вскоре вывезли в Новгородскую область и закопали в лесу. Только сейчас сотрудникам СК России удалось расколоть подозреваемых.

- Благодаря кропотливой работе следователя СКР, которому удалось установить психологический контакт с фигурантами дела, последние сознались и дали подробные показания по обстоятельствам преступления. Тело убитого мужчины найдено, - сообщает пресс-служба СК РФ по Ленобласти.

Добавим, что задержанными оказались трое жителей Великого Новгорода и один Санкт-Петербурга. Сейчас полиция обыскала домовладение во Всеволожском районе, которое предположительно принадлежит заказчику убийства. Оттуда изъяли оружие, боеприпасы, денежные средства и различные подозрительные документы. Следствие продолжает сбор и закрепление доказательств.

ИСТОЧНИК KP.RU