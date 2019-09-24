2019-09-24T01:36:17+03:00
Общество

Ленобласть готовится к осеннему призыву с 1 октября

В осенний призыв 2019 года на службу в армию России призовут 1300 жителей региона
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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По сравнению с весенней компанией количество призывников уменьшилось на 200 человек.По сравнению с весенней компанией количество призывников уменьшилось на 200 человек.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Осенний призыв 2019 года начнется 1 октября. Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко подписал соответствующее распоряжение о создании региональной и муниципальных призывных комиссий. Всего служить родине заберут около 1300 человек. Это на 200 солдат меньше, чем на прошедшей весенней компании.

- Обеспечение призыва - наша общая государственная задача. У нас всегда хорошо организована работа комиссариатов, комитетов по образованию, здравоохранению, молодежи и спорту. Норма призыва граждан на военную службу, установленная штабом Западного военного округа для региона, ежегодно выполняется в установленные сроки и в полном объеме, - цитирует губернатора Ленобласти Александра Дрозденко пресс-служба правительства региона.

Добавим, что в октябре на базе многих военных частей региона пройдут торжественные мероприятия, посвященные Дню призывника. По традиции родители и военнообязанные юноши смогут ознакомиться с условиями прохождения службы и слегка успокоить свои нервы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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