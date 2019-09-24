2019-09-24T01:55:28+03:00
Общество

Чтение будущего: Петербуржцам предлагают понюхать отечественную классику

28 сентября в Санкт-Петербурге впервые пройдет литературно-парфюмерная выставка
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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На выставке можно будет почувствовать аромат отечественной классики. Фото: rgdb.ruНа выставке можно будет почувствовать аромат отечественной классики. Фото: rgdb.ru
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В субботу 28 сентября в музее-квартире Михаила Зощенко в Санкт-Петербурге впервые пройдет литературно-парфюмерная выставка «Книги и ароматы». Посетителям предложат специфические экспонаты – духи, которые пахнут различными литературными произведениями.

- В основном, на выставке будет представлен парфюм, вдохновленный чтением отечественной классики. Это ароматы, посвященные отдельным литературным персонажам («Мастер и Маргарита», «Гелла», «Каренина», «Царевна Лебедь»), произведениям («Пиковая дама», «Гроза», «Степь», «Гранатовый браслет»), авторам («Пушкинская», «Я – Маяковский»), - сообщает пресс-служба администрации Петербурга.

Добавим, что организаторами выставки являются Государственный литературный музей «XX век» и Российская государственная детская библиотека. Понюхать книги можно будет с 28 сентября по 23 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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