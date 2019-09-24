Целый лес строительного мусора обнаружили возле Медного озера

СЕГОДНЯ 02:25 2019-09-24T02:25:47+03:00

Горы мусора лежат рядом с выходом к местному озеру. Фото: СОЦСЕТИ

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Лес возле Медного озера во Всеволожском районе оказался под завязку завален горами строительного мусора. Об этом сообщил очевидец страшной картины в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в соцсети «Вконтакте». На фотографиях отчетливо виден хлам разного рода: шины, стройматериалы, макулатура, мешки. Неизвестно, кто из загрязнителей природы навещает этот лес, но если так пойдет и дальше, экология места в опасности. Пользователей соцсетей возмутило происшествие.

- Кто-то пакеты полиэтиленовые перестает покупать в магазине, чтобы внести свой маленький вклад в сохранность природы, а кто-то не парится... Скоты и свиньи!

- Так это небось частные лица выкидывают стройматериал! Водители и грузчики.

- К сожалению, такую же картину можно наблюдать почти на любой маленькой дорожке ответвляющейся от шоссе. Вся Ленобласть завалена мусором.

Добавим, что до 1 октября во Всеволожском районе проводится конкурс на поиск самой крупной нелегальной свалки. Региональный оператор по обращению с отходами в Ленинградской области обещает победителю денежный приз в размере 15 тысяч рублей. Конечно, все остальные найденные свалки оперативно ликвидируют.

ИСТОЧНИК KP.RU