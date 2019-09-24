Тепла ждать не стоит: конец сентября в Петербурге окажется прохладным

СЕГОДНЯ 08:18 2019-09-24T08:18:11+03:00

Температура если и поднимется, то совсем немного, да еще пойдут дожди

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Предсказание погоды - наука сложная, поэтому бубен у синоптика должен быть в левой руке, а бить по нему необходимо правой. Конечно, в современных условиях эта шутка не очень верна, ведь метеорологи довольно точно определяют общий погодный фон, но место для обид на них всегда остается. Так петербуржцы с надеждой ждали бабье лето, а его практически и не случилось. За окном холодно...

- 24 сентября в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный, умеренный. Температура днем составит от +7 до +9 градусов. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщается на сайте городского гидрометцентра.

Увы, но и ближе к концу недели бабье лето не настанет. Синоптики обещают приход чуть более теплого фронта со стороны Скандинавии, однако это прибавит лишь пару градусов, но это повышение температуры нивелируют дожди, которые ожидаются в Северной столице уже в среду.

ИСТОЧНИК KP.RU