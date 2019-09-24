Две мошенницы украли у 89-летней пенсионерки 1,3 миллиона рублей, подменив их деньгами банка приколов

СЕГОДНЯ 09:55 2019-09-24T09:55:24+03:00

Очередная пенсионерка оказалась без всех сбережений из-за ушлых мошенников. Фото: Мария ЛЕНЦ

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Очередная доверчивая пенсионерка пострадала от рук бессовестных мошенников. Две женщины, преставившиеся сотрудницами пенсионного фонда, похитили у 89-летней петербурженки все ее накопления.

- Утром 23 сентября в полицию обратилась жительница дома 14 корпус 5 по проспекту Юрия Гагарина, которая обнаружила пропажу крупной суммы денег, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Прибывшим полицейским пожилая хозяйка квартиры рассказала, что к ней в дверь позвонили две женщины среднего возраста, которые, под предлогом переписи старых денежных купюр проникли внутрь. Пенсионерка показала им хранимые дома накопления, после чего гостьи ушли.

Уже потом потерпевшая заметила, что 1 миллион 300 тысяч рублей оказались заменены фальшивками банка приколов.

Теперь «сотрудниц пенсинного фонда» ищет полиция. Приметы женщин: обе на вид 30-50 лет, одна носит темную куртку и шапку, другая - очки и красную куртку с мехом.

ИСТОЧНИК KP.RU