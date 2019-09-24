В Ленобласти «раскольников» забил дядю топором

СЕГОДНЯ 10:34 2019-09-24T10:34:12+03:00

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Водка до добра не доводит. По крайней мере, если не пить ее культурно, а употреблять в неразумных количествах. Так, в Лужском районе Ленобласти совместная попойка привела к трагедии - племянник забил дядю топором.

- Днем 23 сентября в полицию поступило сообщение о возможном убийстве, произошедшем в частном дома на Наплатинской улице, - сообщает источник «КП-Петербург» в правоохранительных органах.

Прибывшие на вызов оперативники обнаружили труп мужчины 1961 года рождения с явными признаками насильственной смерти. В ходе недолгих расспросов выяснилось, что дядя с племянником поссорились после совместного застолья и младший родственник, взяв топор, забил старшего обухом.

Удары по голове оказались смертельными. Сейчас «раскольников» задержан, в отношении него возбуждено дело по статье «убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU