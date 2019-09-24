На КАД в районе Мурино из-за ремонта и ДТП собрались пробки

СЕГОДНЯ 10:59 2019-09-24T10:59:24+03:00

Из-за ДТП и ремонта утром 24 сентября на северном участке КАД были пробки. Фото: vk.com/spb_today

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Почти весь участок КАД от развязки с Мурино до пересечения с проспектом Энгельса утром 24 сентября был окрашен красным. Причиной этому стало массовое ДТП, а усугубили ситуацию дорожные работы.

- Утро.. рассвет.. авария на внутренней стороне КАД, напротив Мурино. Обсуждают, мерзнут и удивляются «завтраку всмяточку». Пробка несколько километров, - пишут очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Вторая авария произошла примерно в тоже время но уже на внешней стороне Кольцевой автодороги. Несколько автомобилей встретились на участке КАД по направлению от Меги к Выборгскому шоссе.

Из-за этих происшествий многие водители опоздали 24 сентября на работу. Впрочем, по состоянию на 10 утра, большая часть трассы вновь свободна. Автомобилистам лишь стоит следить за ограничениями, введенными из-за планового ремонта. Одним из «узких» мест является Вантовый мост.

ИСТОЧНИК KP.RU