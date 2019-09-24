Мужчина подстрелил товарища из двустволки во время охоты на уток в Ленобласти

СЕГОДНЯ 11:09 2019-09-24T11:09:38+03:00

Охотник подстрелил товарища во время стрельбы по уткам на озере в Ленобласти Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Во время охоты на уток житель Ленинградской области сам оказался подстреленным. Мужчину ранил его товарищ, который промахнулся, целясь по птице из двуствольного ружья. В тяжелом состоянии с жесткой раной предплечья пострадавшего госпитализировали в больницу около пяти вечера в понедельник, 23 сентября.

- Около четырех часов вечера в понедельник двое товарищей 57-ми и 58-ми лет отправились на охоту, пострелять по уткам. Взяли надувную лодку и поплыли по Новоладожскому каналу в районе Воировских угодий в Новой Ладоге, - сообщили «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Прицелившись по уткам, старший охотник спустил курок своего гладкоствольного охотничьего ружья «ИЖ-27» 12 калибра. Но в этот момент волна качнула лодку, дуло ружья дрогнуло вместе с руками и пули вошли прямо в правое предплечье 57-летнего охотника.

Разумеется, мужчина сразу же вызвал скорую для товарища. Прибывшим полицейским он сдал все оружие на проверку, а также отправился в отделение, чтобы объяснить ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU