По факту пожаров, уничтоживших исторические дома в Новой Ладоге, завели уголовные дела
Полиция Волховского района Ленобласти по требованию местной прокуратуры завела два уголовных дела по факту пожаров в исторических домах Новой Ладоги. В сентябре 2019 года огонь уничтожил два строения, считавшихся исторической ценностью.
- Сгоревшие строения относились к комплексу жилых домов Мухиных, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятников градостроительства и архитектуры, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Кроме этого правоохранительные органы начали проверку еще трех эпизодов о горевших в Новой Ладоге исторических домах. Несмотря на охранный статус подобные инциденты в городе регулярно происходят.
Местные жители уверены, что имеют место поджоги и кто-то просто освобождает себе землю в престижном месте.
Прокуратура уже предупредила главу областного МЧС о срыве сроков расследования пожаров и взяла дело на особый контроль.
ИСТОЧНИК KP.RU