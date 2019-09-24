2019-09-24T12:29:06+03:00
Общество

По факту пожаров, уничтоживших исторические дома в Новой Ладоге, завели уголовные дела

Два сгоревших строения числились объектами культурного наследия
Петр КИБЕР
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За последние годы в Новой Ладоге сгорели несколько старинный особняков. Фото: vk.com/nashaladogaЗа последние годы в Новой Ладоге сгорели несколько старинный особняков. Фото: vk.com/nashaladoga
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Полиция Волховского района Ленобласти по требованию местной прокуратуры завела два уголовных дела по факту пожаров в исторических домах Новой Ладоги. В сентябре 2019 года огонь уничтожил два строения, считавшихся исторической ценностью.

- Сгоревшие строения относились к комплексу жилых домов Мухиных, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятников градостроительства и архитектуры, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Кроме этого правоохранительные органы начали проверку еще трех эпизодов о горевших в Новой Ладоге исторических домах. Несмотря на охранный статус подобные инциденты в городе регулярно происходят.

Местные жители уверены, что имеют место поджоги и кто-то просто освобождает себе землю в престижном месте.

Прокуратура уже предупредила главу областного МЧС о срыве сроков расследования пожаров и взяла дело на особый контроль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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