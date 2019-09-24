2019-09-24T13:10:31+03:00
Происшествия

В лобовом ДТП с автомобилем инспектора Росгвардии в Ленобласти умерли два человека

Водитель «Шевроле» и его пассажир из Грузии разбились насмерть
Лилия КОЗЛОВА
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Два человека погибли в лобовом ДТП в ЛенобластиДва человека погибли в лобовом ДТП в ЛенобластиФото: Артем КИЛЬКИН
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Накануне вечером, 23 сентября, когда на улице совсем стемнело, на трассе «Санкт-Петербурга – Ручьи» произошла смертельная авария. Легковой автомобиль «Шевроле» вылетел на встречную полосу под управлением 35-летнего водителя, и врезался лоб в лоб в машину «Киа», за рулем которой находился также 35-летний инспектор Росгвардии по Петродворцовому району.

- Авария произошла около 22:05 в понедельник, 23 сентября, на 51 километре автодороги «Петербург – Ручьи». Водитель «Шевроле», житель Ростовской области, ехал от города Ломоносов в сторону поселка Большая Ижора. По неизвестным причинам он вылетел на полосу встречного движения, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На встречке мгновенно произошло столкновение. Автомобили разлетелись в разные стороны. Инспектору повезло, что его автомобиль оказался больше и крепче. А вот водитель «Шевроле» и его пассажир, уроженец Грузии, погибли на месте ДТП.

Выяснить причины, которые привели к трагической аварии, предстоит сотрудникам дорожной полиции. О состоянии сотрудника Росгвардии ничего не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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