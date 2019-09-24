ДТП с «перевертышем» в тоннеле перед Кронштадтом собрало 5-километровую пробку
На севере Кольцевой автодороги Петербурга утром во вторник, 24 сентября, в тоннеле рядом с Кронштадтом серьезная авария полностью перекрыла движение автомобилей. Две иномарки столкнулись на внешнем кольце после развязки с Кронштадтским шоссе. Одна из них перевернулась и перекрыла целую полосу движения. Когда прибыли на место сотрудники МЧС, то остановили поток автомобилей полностью.
- Судя по всему «Нива» перестраивалась, так как на дороге идет сужение, а «Мазда» «лупанула» сзади, - рассказал очевидец происходящего.
О пострадавших в аварии пока что ничего не сообщается. Автомобилисты жалуются на то, что около 30 минут вовсе стояли в пробке совсем без движения, пока МЧС убирали последствия аварии и расчищали дорогу. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся на пять километров от места аварии до дороги на 1-й Северный форт.
ДТП с "перевертышем" на КАД тоннеля в Кронштадте 24.09.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU