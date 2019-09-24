2019-09-24T13:30:06+03:00
Происшествия

ДТП с «перевертышем» в тоннеле перед Кронштадтом собрало 5-километровую пробку

Из-за аварии движение из Петербурга в Ленобласть полностью заблокировано [видео]
Лилия КОЗЛОВА
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ДТП в тоннеле КАД у Кронштадта заблокировало движениеДТП в тоннеле КАД у Кронштадта заблокировало движениеФото: СОЦСЕТИ
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На севере Кольцевой автодороги Петербурга утром во вторник, 24 сентября, в тоннеле рядом с Кронштадтом серьезная авария полностью перекрыла движение автомобилей. Две иномарки столкнулись на внешнем кольце после развязки с Кронштадтским шоссе. Одна из них перевернулась и перекрыла целую полосу движения. Когда прибыли на место сотрудники МЧС, то остановили поток автомобилей полностью.

- Судя по всему «Нива» перестраивалась, так как на дороге идет сужение, а «Мазда» «лупанула» сзади, - рассказал очевидец происходящего.

О пострадавших в аварии пока что ничего не сообщается. Автомобилисты жалуются на то, что около 30 минут вовсе стояли в пробке совсем без движения, пока МЧС убирали последствия аварии и расчищали дорогу. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», затор растянулся на пять километров от места аварии до дороги на 1-й Северный форт.

ДТП с "перевертышем" на КАД тоннеля в Кронштадте 24.09.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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