Режиссер Олег Чайкин без вести пропал в Петербурге

СЕГОДНЯ 14:40 2019-09-24T14:40:47+03:00

Молодой деятель кино ушел из дома вечером в субботу, 21 сентября, и до сих пор не вернулся

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В Санкт-Петербурге в розыск объявлен молодой режиссер Олег Чайкин. Уроженца города Чебоксары, 28-летнего деятеля кино, последний раз видела его девушка вечером в субботу, 21 сентября, уходящим из квартиры в доме на улице Декабристов. С тех пор на связь он не выходил.

- Вечером в понедельник, 23 сентября, в полицию Петербурга обратилась 33-летняя петербурженка, которая рассказала о пропаже своего сожителя – молодого кинорежиссера, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По ее рассказу, 28-летний Олег Чайкин, выпускник СПбГУКиТ, в десять часов вечера в субботу, 21 сентября, ушел из дома на улице Декабристов. С тех пор девушка потеряла с ним связь и больше не видела.

Известно, что сам режиссер живет в Москве. В Петербурге был по своим личным делам. Олег Чайкин невысокого роста – около 160 сантиметров, средней полноты, с бледным лицом, голубыми глазами и темно-русыми волосами. Также на правой руке с тыльной стороны у него татуировка в виде цветка ириса.

ИСТОЧНИК KP.RU