Режиссер Олег Чайкин без вести пропал в Петербурге
В Санкт-Петербурге в розыск объявлен молодой режиссер Олег Чайкин. Уроженца города Чебоксары, 28-летнего деятеля кино, последний раз видела его девушка вечером в субботу, 21 сентября, уходящим из квартиры в доме на улице Декабристов. С тех пор на связь он не выходил.
- Вечером в понедельник, 23 сентября, в полицию Петербурга обратилась 33-летняя петербурженка, которая рассказала о пропаже своего сожителя – молодого кинорежиссера, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.
По ее рассказу, 28-летний Олег Чайкин, выпускник СПбГУКиТ, в десять часов вечера в субботу, 21 сентября, ушел из дома на улице Декабристов. С тех пор девушка потеряла с ним связь и больше не видела.
Известно, что сам режиссер живет в Москве. В Петербурге был по своим личным делам. Олег Чайкин невысокого роста – около 160 сантиметров, средней полноты, с бледным лицом, голубыми глазами и темно-русыми волосами. Также на правой руке с тыльной стороны у него татуировка в виде цветка ириса.
ИСТОЧНИК KP.RU