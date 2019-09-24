2019-09-24T14:40:47+03:00
Общество

Режиссер Олег Чайкин без вести пропал в Петербурге

Молодой деятель кино ушел из дома вечером в субботу, 21 сентября, и до сих пор не вернулся
Лилия КОЗЛОВА
Поделиться:
Молодой кинорежиссер без вести пропал в ПетербургеМолодой кинорежиссер без вести пропал в ПетербургеФото: Артем КИЛЬКИН (архив)
Изменить размер текста:

В Санкт-Петербурге в розыск объявлен молодой режиссер Олег Чайкин. Уроженца города Чебоксары, 28-летнего деятеля кино, последний раз видела его девушка вечером в субботу, 21 сентября, уходящим из квартиры в доме на улице Декабристов. С тех пор на связь он не выходил.

- Вечером в понедельник, 23 сентября, в полицию Петербурга обратилась 33-летняя петербурженка, которая рассказала о пропаже своего сожителя – молодого кинорежиссера, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

По ее рассказу, 28-летний Олег Чайкин, выпускник СПбГУКиТ, в десять часов вечера в субботу, 21 сентября, ушел из дома на улице Декабристов. С тех пор девушка потеряла с ним связь и больше не видела.

Известно, что сам режиссер живет в Москве. В Петербурге был по своим личным делам. Олег Чайкин невысокого роста – около 160 сантиметров, средней полноты, с бледным лицом, голубыми глазами и темно-русыми волосами. Также на правой руке с тыльной стороны у него татуировка в виде цветка ириса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В доходном доме в центре Петербурга сбивают историческую плитку
Житель Петрозаводска заживо сжег двух собутыльников, заперев их в деревянном сарае
Электростанции ПАО «ТГК-1» в Санкт-Петербурге перешли на зимний режим работы
Медиафасад «Лахта Центра» показали в работе на видео
Осенний призыв: 2600 молодых петербуржцев отправят в армию
В Петербурге разыскивают 12-летнего школьника, которого видели на трассе в Карелии с мужчиной
Жители Ленобласти жалуются на отсутствие горячей воды и отопления
В метро Петербурга поймали Волкодава
Петербуржец отбился от угонщиков, которых застал при попытке украсть его автомобиль
Движение по проспекту Ветеранов от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного откроют до конца года
Нурмагомедов встретится со Шварценеггером на «Газпром Арене»
Около 400 гонщиков-нарушителей поймали на дорогах Петербурга за минувшие выходные
Мигрант избил подростка «за косой взгляд» в пригородной электричке
На мужчину, выбросившего щенка с балкона в Петербурге, завели уголовное дело
ДТП с «перевертышем» в тоннеле перед Кронштадтом собрало 5-километровую пробку