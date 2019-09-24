2019-09-24T14:46:14+03:00
Происшествия

Мигрант избил подростка «за косой взгляд» в пригородной электричке

Вдобавок приезжий, который оказался рецидивистом, угрожал юноше пистолетом
Петр КИБЕР
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Мигрант избил подростка в пригородной электричке. Фото: ШЕСТИРНИКИН ВадимМигрант избил подростка в пригородной электричке. Фото: ШЕСТИРНИКИН Вадим
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Присутствие в Петербурге, как и в любом большом городе мигрантов, неизбежно приводит к тому, что кто-то из них попадает в криминальную хронику. Иногда в качестве жертв, но нередко и сами приезжие бывают не столь законопослушны. Часто даже агрессивны. Так, недавно, гражданин Таджикистана наехал на машине на гаишника. Другой вопиющий случай произошел на днях в пригородной электричке, где мигрант избил подростка за «косой взгляд».

- В дежурную часть петербургского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что несовершеннолетнего пассажира электропоезда сообщением «Санкт-Петербург - Любань» избил неизвестный мужчина, - сообщает пресс-служба Северо-Западного управления транспортной полиции.

По словам свидетелей, пассажиру не понравился взгляд, который на него бросил подросток. Хулиган избил юношу кулаками, а когда драку попытался остался остановить другой пассажир то в ответ услышал угрозы убийством. Учитывая, что в руках у мигранта был пистолет, это слова могли быть не пустыми.

Позднее агрессивного приезжего поймали. Им оказался 18-летний гражданин одного из государств СНГ, неоднократно судимый за разбой и грабеж. Сейчас приезжий задержан, по статье «Хулиганство» ему грозит до пяти лет тюрьмы. К этому обвинению могут присовокупить и угрозу убийством.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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