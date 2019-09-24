Нурмагомедов встретится со Шварценеггером на «Газпром Арене»

СЕГОДНЯ 15:19 2019-09-24T15:19:02+03:00

Хабин Нурмагомедов приедет в Петербург для выступления на форуме, где может встретиться с Арнольдом Шварценеггером. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Оба станут участниками мероприятия Synergy Global Forum, которое пройдет 4 и 5 октября в Санкт-Петербурге

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Легендарный боец, чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в начале октября приедет в Санкт-Петербург. Он станет участником образовательного мероприятия Synergy Global Forum, которое пройдет на «Газпром Арене». Еще одним хэдлайнером форума станет не менее легендарный Арнольд Шварценеггер. И вполне вероятно, что обе звезды впервые встретятся друг с другом на берегах Невы.

- Хабиб Нурмагомедов во второй раз выступит на Synergy Global Forum, а также даст откровенное интервью на главной сцене перед тысячами зрителями, - сообщают организаторы форума.

Причиной, по которой боец решил снова стать участником мероприятия - желание поделиться секретом своего успеха.

- Для меня это возможность рассказать им о том, что нужно делать и какими нужно быть, чтобы побеждать, - приводит слова Хабиба пресс-служба форума.

Кроме Нурмагомедова и Шварценеггера на форуме выступят известные мировые и российские бизнесмены и экономисты, а сами организаторы планируют установить рекорд и собрать на трибунах больше 50 тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU