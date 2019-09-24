Движение по проспекту Ветеранов от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного откроют до конца года
Строительство жилья, которое активно идет в разных районах Санкт-Петербурга, обычно опережает появление сопутствующей инфраструктуры. Школы, садики, поликлиники появляются позже, чем хотелось бы. Но одна из самых больных проблем - дороги. Жители новостроек нередко часами стоят в пробках, не имея возможность выехать из каменных джунглей. Так, к примеру, заперты жители оконечности проспекта Ветеранов, продолжение которого никак не могут построить. Но надежда забрезжила - вскоре объект обещают сдать.
- До конца 2019 года будет частично открыто движение по новому участку проспекта Ветеранов от улицы Пионерстроя до проспекта Буденного в Петербурге. Водители смогут проехать по двум полосам из четырех строящихся, - пишет «Мойка 78» со ссылкой на комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) Санкт-Петербурга.
В первую очередь от этого выиграют обитатели жилого комплекса «Солнечный город», пока вынужденные толкаться в пробках.
А к осени 2020 года в КРТИ должен поступить проект второй очереди продления проспекта Ветеранов, который в перспективе уйдет на развязку КАД с Красносельским шоссе.
ИСТОЧНИК KP.RU