В метро Петербурга поймали Волкодава

СЕГОДНЯ 16:02 2019-09-24T16:02:20+03:00

Такой фамилией представился задержанный мужчина, оказавшийся к тому же в федеральном розыске

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Кто только не попадается в руки петербургской полиции! Так, стражи порядка из петербургской подземки задержали Волкодава. Такой фамилией представился мужчина, привлекший внимание сотрудников правоохранительных органов.

Но самое интересное оказалось, когда человека с суровой фамилией «пробили по базе». Там он числился в федеральном розыске. Его причиной стало то, что мужчина скрывался от органов следствия, дознания и от суда.

Естественно, что после таких новостей пассажир метро уже никуда больше не поехал, а был передан в руки полицейских Центрального района, которые и искали с ним встречи.

Теперь задержанному придется ответить перед законом по всей его строгости. И от нынешней встречи скрыться ему уже не получится.

Напомним, что в Ленинградской области стражи порядка обнаружили сразу двух разыскиваемых на родине белорусов. Один из мужчин, живущих в Волхове попался на мелком правонарушении, а второй, живший в Луге стал жертвой бытовых разборок.

ИСТОЧНИК KP.RU