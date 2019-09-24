2019-09-24T16:18:37+03:00
Общество

Жители Ленобласти жалуются на отсутствие горячей воды и отопления

Тепла в большей части Сертолово нет уже около суток
Лилия КОЗЛОВА
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Жители Сертолово жалуются на отсутствие горячей воды и отопления в домах и детских учрежденияхЖители Сертолово жалуются на отсутствие горячей воды и отопления в домах и детских учрежденияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жители города Сертолово, который располагается во Всеволожском районе Ленинградской области, жалуются на отсутствие в большинстве домов горячей воды и отопления. Не в силах уже выносить холод, а ведь за окном температура воздуха не более семи градусов тепла, они бросили клич о помощи в одной из групп в социальной сети «ВКонтакте» во вторник, 24 сентября.

- В ближайшем пригороде, городе Сертолово, со вчерашнего дня нет горячей воды в большей части населенного пункта. Какую-то аварию не могут устранить более 12 часов. И это в городе с населением более 100 тысяч человек, с тремя детскими садами и тремя школами, - рассказала одна из местных жительниц.

Женщина пожаловалась, что в городе до сих пор не дали отопление, поэтому людям приходится мерзнуть и спать в одежде. Также она отметила, что коммунальщики «кормят обещаниями» и бездействуют.

Напомним, что по плану протапливание по всей Ленинградской области, в том числе во Всеволожском районе, должно было начаться с 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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