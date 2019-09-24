Электростанции ПАО «ТГК-1» в Санкт-Петербурге перешли на зимний режим работы

СЕГОДНЯ 16:53 2019-09-24T16:53:36+03:00

Девять теплоэлектроцентралей ПАО «ТГК-1» в Санкт-Петербурге переведены на зимний режим работы. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

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С 24 сентября 2019 года в соответствии с распоряжением Комитета по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга девять теплоэлектроцентралей ПАО «ТГК-1» в Санкт-Петербурге переведены на зимний режим работы. При этом подключение жилых объектов, отладка внутридомовых систем теплоснабжения производится управляющими организациями поэтапно и занимает несколько дней.

В целях бесперебойного теплоснабжения потребителей в отопительный сезон 2019/20 гг. специалисты компании выполнили все необходимые регламентные работы и запланированные капитальные ремонты на основном оборудовании.

СПРАВКА ПАО «ТГК-1» – крупнейший поставщик тепла в Санкт-Петербурге. Девять ТЭЦ, расположенные на территории Санкт-Петербурга, обеспечивают теплом жителей и предприятия города. Доля компании на рынке тепловой энергии Санкт-Петербурга составляет более 50%.