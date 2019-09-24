2019-09-24T16:56:43+03:00
Общество

Медиафасад «Лахта Центра» показали в работе на видео

На стену, обращенную к Приморскому шоссе, может проецироваться любое изображение
Петр КИБЕР
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Медиафасад "Лахта Центра" показали в работе. Фото: vk.com/lakhtacenterМедиафасад "Лахта Центра" показали в работе. Фото: vk.com/lakhtacenter
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Строительство первой очереди «Лахта Центра» подходит к концу. Сама башня уже давно готова (сейчас идут внутренние отделочные работы), завершается и монтаж оборудования корпусов многофункционального центра. Так, специалисты опробовали в деле его медиафасад, который должен стать изюминкой постройки.

- Фасад состоит из нескольких ломаных конструкций - громадных треугольников. Сейчас тестируются четыре из восьми, - сообщает пресс-служба «Лахта Центра»

Надо сказать, что каждый элемент фасада состоит из отдельных светодиодных планок, общее число которых доходит до 15 тысяч штук. Площадь всей конструкции - 2000 квадратных метров (как хоккейная площадка).

Когда все работы будут закончены, а элементы медиафасада появятся в атриуме со стороны входа и внутри здания, то можно будет наблюдать «эффект айсберга», задуманный проектировщиками.

А сам фасад войдет в общую систему подсветки комплекса (вместе с башней) и будет создавать настроение жителям Приморского района.

Медиафасад "Лахта Центра" опробовали в работе.Видео: vk.com/lakhtacenter

ИСТОЧНИК KP.RU

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