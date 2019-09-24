Житель Петрозаводска заживо сжег двух собутыльников, заперев их в деревянном сарае

СЕГОДНЯ 17:06 2019-09-24T17:06:22+03:00

Жителя Карелии отправили на 20 лет в тюрьму за то, что он сжег заживо двоих своих знакомых в деревянном сарае Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 24 сентября, Верховный суд вынес приговор 46-летнему жителю карельского города Петрозаводск. Мужчина обвиняется в убийстве двух человек, которые были его знакомыми. Одного из них он сначала изрезал ножом, а после запер обоих в деревянной бытовой постройке и поджог здание. По данным экспертизы, смерть пострадавших наступила от острого отравления окисью углерода.

- В декабре 2017 года пьяный подсудимый находился в деревянном строении хозяйственно-бытового назначения вместе со своими знакомыми – мужчиной и женщиной. После внезапной ссоры он решил расправиться с «недругами», - сообщила прокуратура Карелии.

По данным суда, 46-летний мужчина несколько раз ударил ножом в шею и голову своего приятеля, поджог несколько вещей в сарае, быстро выбежал из него и закрыл входную дверь снаружи, подперев ее вилами. Оставшаяся внутри пара не выжила.

Во время следствия и суда мужчина постоянно выдвигал разные версии в свою защиту, предполагая, что пожар начался из-за брошенного окурка или неисправной электропроводки. Несмотря на это, его действия признали намеренными, и не заслуживающими снисхождения. Ближайшие 20 лет подсудимый проведет в тюрьме.

ИСТОЧНИК KP.RU