2019-09-24T17:33:24+03:00
Общество

В доходном доме в центре Петербурга сбивают историческую плитку

Жильцы здания на Зверинской улице бьют тревогу из-за нового ремонта парадной
Лилия КОЗЛОВА
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В доходном доме Эрлиха-Эттингера в центре Петербурга жильцы сбивают историческую плиткуВ доходном доме Эрлиха-Эттингера в центре Петербурга жильцы сбивают историческую плиткуФото: СОЦСЕТИ
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В одной из парадных доходного дома Эрлиха-Эттингера, который находится на Зверинской улице, 18, в Санкт-Петербурге несколько новых жильцов начали демонтировать историческую плитку с пола. Другие жители в социальных сетях рассказывают, что с ними никто такой ремонт не согласовывал. Да, и в целом, они расстроены уничтожением остатков роскоши начала прошлого века.

- Жалко плитку. Или цементом зальют, или современную самую дешевую положат. У метлахской плитки проникание красочного слоя до 3 сантиметров. Поэтому она так долго и существовала, - жалуются местные жители в сети.

Надо отметить, что действительно парадная доходного дома требует ремонта и реставрации. Некоторые жалуются, что из-за того, что плитка на полу частично выпала, за дыры порой цепляются ноги, из-за чего люди падают.

Тем не менее, доходный дом Эрлиха-Эттингера на Зверинской был построен в 1910 году. А все здания, построенные в Петербурге до 1917 года, относятся к исторической застройки и все изменения и реставрации должны согласовываться с КГИОП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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