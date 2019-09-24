2019-09-24T17:48:20+03:00
Общество

Скользкие улицы: Автомобилистов предупредили о надвигающемся «дне жестянщика» в Петербурге и Ленобласти

Из-за дождя, мокрого снега и заморозков количество аварий может увеличиться
Лилия КОЗЛОВА
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Автомобилистов Ленобласти предупредили об опасности на дорогах из-за снега и заморозковАвтомобилистов Ленобласти предупредили об опасности на дорогах из-за снега и заморозковФото: Олег ЗОЛОТО
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В связи с ухудшением погодных условий в Ленинградской области, дорожники предупредили водителей о том, что на этой неделе в регионе начнутся, так называемые «дни жестянщика». Скользкие, мокрые дороги станут опасными для автомобилистов, особенно тех, кто не соблюдает правила ПДД и скоростной режим, ведь во время дождей и заморозков вероятность попасть в ДТП увеличивается.

- Предупреждаем автомобилистов, что в ближайшие дни, на территории Ленинградской области ожидаются неблагоприятные погодные условия. Внимательность и осторожность в дороге позволят сохранить жизнь и здоровье себе и своим близким, - сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Так, например, в среду, 25 сентября, на территории области ожидаются кратковременные дожди, а под утром в восточных районах Ленобласти пройдет мокрый снег. Вся эта влага на асфальте превратится в гололед, так как ночью синоптики обещают до 4 градусов мороза.

В четверг, 26 сентября, также ожидается небольшой дождь, мокрый снег и заморозки в ночные часы до минус 3.

ИСТОЧНИК KP.RU

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