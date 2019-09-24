В Петербургском метро объяснили, зачем переименовали несколько станций подземки

СЕГОДНЯ 18:27 2019-09-24T18:27:39+03:00

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Не все станции метрополитена в Санкт-Петербурге всегда носили присущие им сейчас имена. Старожилы еще помнят такие названия как «Комсомольская», «Площадь Мира» и «Красногвардейская». Однако в начале 1990-х они были переименованы и превратились в «Девяткино», «Сенную площадь» и «Новочеркасскую». В петербургском метрополитене объяснили, почему это было сделано.

- Название станции – это идентификатор городского объекта. Именно название дает пассажиру пространственный ориентир. Причины переименования могут быть разными, но главная их цель – актуализировать географическую привязку и упростить для пассажиров понимание местонахождения той или иной станции, - пояснили в подземке Петербурга.

Так, например, «Комсомольская» превратилась в «Девяткино» потому что сейчас является почти единым целым с одноименной железнодорожной платформой. А предыдущее название в честь уже не существующего Всесоюзного Ленинского коммунистического союза молодежи уже не актуально.

ИСТОЧНИК KP.RU