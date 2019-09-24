2019-09-24T18:46:20+03:00
Происшествия

Пожарные спасают людей из горящего заброшенного здания в центре Петербурга

ПТУ Связи на Римского-Корсакова загорелось второй раз за месяц
Лилия КОЗЛОВА
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В заброшенном здании на Римского-Корсакова снова произошел пожарВ заброшенном здании на Римского-Корсакова снова произошел пожарФото: СОЦСЕТИ
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В заброшенном здании на улице Римского-Корсакова, 69, в котором некогда располагался ПТУ Связи, вечером во вторник, 24 сентября, снова начался пожар. Об этом рассказали очевидцы в соцсетях. Сотрудники МЧС уже на месте, однако, работу их усложняют два человека, которые застряли на последнем этаже дома. Прохожие наблюдают за операцией по спасению людей.

- Снова горит ПТУ на Римского-Корсакова. На последнем этаже два человека, - поведал очевидец в соцсети, а также опубликовал фото с места событий.

На снимках видно, как три пожарные машины стоят возле здания, а из окна четвертого этажа выглядывает человек. При этом ни дыма, ни языков пламени, обжигающих фасад дома, не видно. Возможно, что пожар уже потушен.

Напомним, что прошлый раз мощный пожар произошел в этом здании 13 сентября. Тогда огонь охватил сразу два этажа дома. Не обошлось и без трагического случая. На месте пепелища в доме нашли обгоревший труп.

ИСТОЧНИК KP.RU

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