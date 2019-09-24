Главу банка «Прайм Финанс» по подозрению в краже 267 млн рублей у вкладчиков отправили под домашний арест

СЕГОДНЯ 19:30 2019-09-24T19:30:36+03:00

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СК РФ наконец предъявил обвинение президенту банка «Прайм Финанс», которого подозревают в краже около 267 миллионов рублей вкладчиков. Сейчас следователи устанавливают обстоятельств хищения денежных средств и фиксируют доказательства совершенного преступления. Однако промежуточные результаты работы уже есть.

- Суд назначил подозреваемому меру пресечения в виде домашнего ареста. Что касается деятельности банка, то у «Прайм Финанса» отозвана лицензия, сейчас в нем назначена временная администрация, - сообщает пресс-служба СК РФ по Санкт-Петербургу.

Добавим, что «Комсомолка» рассказывала о нашумевшем деле. Следователи полагают, что на протяжении четырех последних лет 55-летний президент банка в сговоре с группой лиц крал деньги прямиком из кассы. Это были и рубли, и доллары, и евро. Для сокрытия своих действий злоумышленник составлял поддельные отчеты.

ИСТОЧНИК KP.RU