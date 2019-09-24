Тепло во все дома Петербурга обещают дать до полуночи 24 сентября
В Санкт-Петербурге официально стартовал долгожданный отопительный сезон. Но, как обычно это бывает, батареи стали горячими далеко не у каждого. Смольный услышал многочисленные жалобы и обещает согреть всех горожан ровно в срок - до конца 24 сентября.
- Сегодня до полуночи во всех домах Петербурга дадут тепло. Летом мы провели испытания сетей. Обнаружили более тысячи различных дефектов и устранили их, - заверяет петербуржцев на своей официальной странице «Вконтакте» губернатор Александр Беглов.
Добавим, что в Пушкине одна из управляющих компаний отказалась пускать тепло в дома. Делом тут же занялась прокуратура. Как результат – дом №15 на Московском шоссе уже отапливают. «КП-Петербург» писала о том, куда звонить и жаловаться, если батареи в вашем доме еще ледяные: телефоны жилищных агентств любых районов можно посмотреть по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU