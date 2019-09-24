В петербургском «доме с привидениями» спустя 20 лет наконец-то починили лифт

СЕГОДНЯ 20:33 2019-09-24T20:38:23+03:00

Дом №4 на 7-й Советской улице, про который давно забыли в местной ЖКС, потихоньку приводят в порядок

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Спустя 20 лет ожиданий в доме №4 на 7-й Советской улице заработал лифт. Жильцы отметили это событие празднично: с улыбкой и воздушными шариками. Капитальный ремонт в доме прошел в 2000 году. Внешне он выглядит неплохо, но внутри плачевное коммунальное хозяйство больше напоминает хижину с привидениями.

- Здесь уже три месяца не убирают двор. Две черных лестницы пережили несколько лет назад пожар, и никто их не ремонтирует. На одной из них идут огромные трещины. В подвесном дворе не паркуют машины, так как водители боятся обрушения конструкций, а в одной из парадных на первом этаже настоящая баня из-за труб в подвале, - передают активисты сообщества «Центральный район за комфортную среду обитания».

Состояние парадной, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Фото: СОЦСЕТИ

Сейчас неравнодушные жители дома взяли ситуацию по ремонту под личный контроль. С несчастным лифтом им помог глава района. Выяснилось, что все прошедшие 20 лет он находился в рабочем состоянии, но не функционировал по неизвестным причинам.

ИСТОЧНИК KP.RU