22 тонны зараженного чая с опасными мухами не пустили в Петербург

СЕГОДНЯ 21:31 2019-09-24T21:31:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Россельхознадзор Петербурга выявил 22 тонны зараженного индийского чая, который доставили в городской морской порт. Сотрудники ведомства нашли в огромном контейнере живое насекомое, внешне похожее на многоядную муху-горбатку.

- В результате лабораторной экспертизы подтвердилось наличие опасного карантинного объекта Megaselia scalaris (Loew). Насекомое находилось в жизнеспособном состоянии. Для обеспечения карантина растений ввоз контейнера, заражённого опасным вредителем, вместе с перевозимым в нем чаем запрещен, - сообщает пресс-служба петербургского Россельхознадзора.

Добавим, что многоядная муха-горбатка действительно опасна. Эти насекомые способны крайне быстро распространяться, их личинки несут угрозу для людей и животных, а также приводят к порче многих продуктов питания. Взрослые мухи-горбатки и вовсе являются переносчиками холеры.

ИСТОЧНИК KP.RU