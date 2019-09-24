22 тонны зараженного чая с опасными мухами не пустили в Петербург
Россельхознадзор Петербурга выявил 22 тонны зараженного индийского чая, который доставили в городской морской порт. Сотрудники ведомства нашли в огромном контейнере живое насекомое, внешне похожее на многоядную муху-горбатку.
- В результате лабораторной экспертизы подтвердилось наличие опасного карантинного объекта Megaselia scalaris (Loew). Насекомое находилось в жизнеспособном состоянии. Для обеспечения карантина растений ввоз контейнера, заражённого опасным вредителем, вместе с перевозимым в нем чаем запрещен, - сообщает пресс-служба петербургского Россельхознадзора.
Добавим, что многоядная муха-горбатка действительно опасна. Эти насекомые способны крайне быстро распространяться, их личинки несут угрозу для людей и животных, а также приводят к порче многих продуктов питания. Взрослые мухи-горбатки и вовсе являются переносчиками холеры.
ИСТОЧНИК KP.RU