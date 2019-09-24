2019-09-24T21:31:56+03:00
Общество

22 тонны зараженного чая с опасными мухами не пустили в Петербург

Многоядная муха-горбатка заразила целый контейнер индийского чая
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Россельхознадзор Петербурга выявил 22 тонны зараженного индийского чая, который доставили в городской морской порт. Сотрудники ведомства нашли в огромном контейнере живое насекомое, внешне похожее на многоядную муху-горбатку.

- В результате лабораторной экспертизы подтвердилось наличие опасного карантинного объекта Megaselia scalaris (Loew). Насекомое находилось в жизнеспособном состоянии. Для обеспечения карантина растений ввоз контейнера, заражённого опасным вредителем, вместе с перевозимым в нем чаем запрещен, - сообщает пресс-служба петербургского Россельхознадзора.

Добавим, что многоядная муха-горбатка действительно опасна. Эти насекомые способны крайне быстро распространяться, их личинки несут угрозу для людей и животных, а также приводят к порче многих продуктов питания. Взрослые мухи-горбатки и вовсе являются переносчиками холеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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