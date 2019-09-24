2019-09-24T22:37:24+03:00
Общество

Солдатские матери Петербурга предложили призывникам «Побег из военкомата»

Правозащитная организация Петербурга разработала квест-игру об альтернативной гражданской службе
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Игрока ждет лабиринт из кабинетов в военкомате. Фото: game.soldiersmothers.ruИгрока ждет лабиринт из кабинетов в военкомате. Фото: game.soldiersmothers.ru
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«Солдатские матери Санкт-Петербурга» выпустили онлайн-игру «Побег из военкомата». Она касается альтернативной гражданской службы (АГС) в армии. Квест поможет юношам подготовиться к некоторым возможным трудностям с момента подачи заявления на АГС и до заседания призывной комиссии.

- Бессмысленное ожидание и хождение от кабинета в кабинет, рутинная бюрократия и затхлый дух консерватизма - то, что переживает любой молодой человек в стенах военного комиссариата. Теперь в этот типичный кафкианский сюжет может погрузиться любой желающий, не выходя из дома, - сообщают правозащитники о своей игре.

В качестве полезных бонусов квест не только несет новые знания, но и предоставляет образец заявления на АГС, а также возможность получить необходимую консультацию в организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга». Напомним, что осенью в Северной столице призовут 2600 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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