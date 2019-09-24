Словно вулкан: Мощный пожар встревожил жителей Соснового Бора

24 Сент. 23:24 2019-09-24T23:24:28+03:00

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Мощный пожар на Морской улице в Сосновом Бору не на шутку встревожил местных жителей. Очевидцы сообщали о вспыхнувшем заброшенном доме. Горожане беспокоились за деревья и ближайшие жилые домики. Переживать было за что, ведь пожар казался настолько огромным, что его сравнивали с вулканом. Перепуганные жители тут же стали обсуждать происшествие в соцсетях.

- В этом доме никто уже не живет, так что просто так он не мог загореться. Это поджог! Один-единственный был деревянный дом нетронутый! Неужели кому то реально понадобилась земля для постройки очередного коттеджа.

- Ранее там были дома подобной планировки, и все они без исключения горели. Я все детство наблюдала в окно, как выжигали эти здания.

- Аж с Заречья видать этот вулкан. Страшно даже смотреть. Как будто фаер-шоу, ужас!

Чья-то ночь пройдет за очисткой квартиры от сажи. Фото: СОЦСЕТИ

По словам очевидцев, в итоге пожар локализовали спасатели МЧС. Но быстро заснуть после такой страшной картины удастся не каждому. Более того, на окнах некоторых квартир осела копоть. Видимо, кому-то придется устроить ночью генеральную уборку, чтобы не спать в грязной квартире с неприятным запахом гари.

ИСТОЧНИК KP.RU