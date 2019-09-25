Опрометчивое объявление позволило накрыть подпольное казино на проспекте Королева

СЕГОДНЯ 00:21 2019-09-25T00:21:02+03:00

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Прокуратура Санкт-Петербурга пресекла деятельность нелегального игорного заведения в Приморском районе. Проверка в нежилом помещении в доме на проспекте Королева прошла плодотворно – подпольное казино оказалось популярно у местных жителей. Сотрудники полиции застали врасплох 10 игроков и двух администраторов. В итоге из казино изъяли 28 персональных компьютеров с установленным на них программами со слотами. Организатора игр с удачей сейчас ищут.

- Следственный отдел по Приморскому району Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «незаконные организация и проведение азартных игр», - передает пресс-служба прокуратуры.

Стоит добавить, что сотрудники ведомства узнали о подпольном казино в интернете. Похоже, что опрометчивый организатор нелегальных азартных игр надеялся не попасться благодаря госпоже удаче.

ИСТОЧНИК KP.RU