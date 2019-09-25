2019-09-25T01:50:41+03:00
Происшествия

Из-за резких маневров «Лада» влетела в отбойники и перевернулась на трассе возле Всеволожска

По словам участника ДТП, водитель «Лады Гранты» был сильно пьян [видео]
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
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Автор видео с регистратора решил не делиться с гонщиком левой полосой движения. Фото: СОЦСЕТИАвтор видео с регистратора решил не делиться с гонщиком левой полосой движения. Фото: СОЦСЕТИ
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24 сентября во Всеволожском районе Ленобласти водитель «Лады Гранты» не справился с управлением, из-за чего машина влетела в отбойники и перевернулась. Видео страшной аварии опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб». На записи с регистратора видно, как «Гранта» на полной скорости зачем-то перестраивается в левый ряд, цепляет проезжавший автомобиль, теряет управление и по итогу нескольких столкновений переворачивается.

- Водитель «Гранты» был с признаками сильного алкогольного опьянения. В состоянии средней тяжести его госпитализировали в больницу, - рассказывает автор видео.

Некоторые пользователи соцсетей посчитали, что в независимости от состояния водителя «Лады» виноват мужчина в машине с регистратором. По словам комментаторов, ему стоило пропустить гонщика, а не упрямиться и бодаться с ним.

Перевертыш на трассе. Всеволожский район, Ленобласть 24.09.19.

ИСТОЧНИК KP.RU

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