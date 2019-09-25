Лису, ждущую электричку, заметили в Лахте

СЕГОДНЯ 02:12 2019-09-25T02:13:04+03:00

Лиса так и не дождалась электрички. Фото: СОЦСЕТИ

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На железнодорожной станции в Лахте петербуржцы заметили лису. Рыжий зверек поначалу смутился из-за повышенного внимания горожан и притаился за столбом. Цыкательно-причмокивающие звуки не испугали животного, а наоборот заинтересовали. Патрикеевна смело вышла к очевидцу, снимавшему видео, а после пробежала через оградительный забор станции. На секунду лиса даже посмотрела в камеру, однако потом принялась выбирать себе новый маршрут. Повернула голову вправо-влево, а электрички все нет и нет. Не дождавшись поезда зверек решил перемещаться своим ходом и пошел возле путей в неизвестном направлении.

Поначалу Патрикеевна наблюдала со стороны. Фото: СОЦСЕТИ

Участники сообщества «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург» принялись подшучивать над смелой лисицей.

- Не наглая, а голодная! Понастроили город в лесу.

- Да она просто расписание посмотрела, взгрустнула и решила не ехать на электричке.

- Просто урбанизированная! У них сейчас какой-то бесстрашный период начался.

ИСТОЧНИК KP.RU