У академии Следкома на набережной Мойки ночью сгорела строительная бытовка

СЕГОДНЯ 08:38 2019-09-25T08:38:44+03:00

Изменить размер текста: A A

15 человек личного состава и три пожарных машины примчались в ночь на среду к дому номер 96 по набережной реки Мойки. По сообщениям людей, звонивших по номеру «01», здесь бушевало пламя. И огонь вправду был.

- 24 сентября в 22:52 поступило сообщение о пожаре по адресу: Адмиралтейский район, набережная. реки Мойки, дом 96.Горела строительная бытовка площадью 18 квадратных метров, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Санкт-Петербургу.

Несмотря на масштаб «пожара века», на борьбу с огнем у спасателей ушло почти полтора часа. Лишь в 0:11 было доложено о ликвидации чрезвычайного происшествия. Саму бытовку, точнее ее остатки, пожарные разобрали.

Надо сказать, что по адресу, на который и выезжали сотрудники МЧС, находится Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской Федерации. Было ли возгорание на ее территории, или же рядом - не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU