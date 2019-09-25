После ложного минирования колледжа заведено уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:21 2019-09-25T10:21:12+03:00

Теперь шутникам придется ответить перед законом по не самой приятной статье

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С момента начала учебного года прошел уже почти месяц и некоторым школьникам и студентам ой как надоело сидеть за партой. Скучно, без разнообразия. То ли дело эвакуация, когда вокруг бегают десятки озабоченных спасателей, саперов и взъерошенных учителей. Именно так решили себя развлечь несколько подростков, «заминировавших» учебные учреждения. Вот только шутка довела из до уголовного дела.

- 24 сентября 2019 года около 15.30 в полицию поступила информация от преподавателя учебного заведения на проспекте Большевиков о том, что на ее мобильный телефон пришло сообщение о минировании, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Прибывшие на место спецслужбы все проверили и ничего подозрительного не обнаружили. А вот номер звонившего был установлен. Телефон зарегистрирован на 36-летнего петербуржца, местонахождение которого установить пока не удалось. По факту ЧП заведено уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма».

Подобная ответственность может грозить и мужчине, «заминировавшим» школу в Приморском районе Петербурга. А вот родители ученика 5 класса, который также сообщил о бомбе в родной школе, отделались административным протоколом. Впрочем, штраф им предстоит оплатить немалый.

ИСТОЧНИК KP.RU