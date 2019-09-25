Сюжет нового Call of Duty: Modern Warfare будет разворачиваться в Петербурге

СЕГОДНЯ 10:54 2019-09-25T10:54:43+03:00

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Разработчики известной серии игр-шутеров - Call of Duty – показали в сети сюжетный трейлер новой игры, которая называется Call of Duty: Modern Warfare. Действия истории в этой серии происходит примерно в наше время. Оказалось, что некоторые события будут даже разворачиваться на улицах Санкт-Петербурга.

- 25 октября, когда миру угрожают, вам придется запачкать руки, чтобы мир оставался чистым, - гласит подпись к трейлеру.

В видеоролике можно заметить очень знакомый каждому петербуржцу, но немного искаженный вид: канал Грибоедова, Банковский мост, слева виднеется Казанский собор, а прямо возвышается Спас на Крови. Однако есть явные отличия от реальности. На мосту вместо знаменитых грифонов стоят львы с шарами, как на Дворцовой пристани. Скорее всего, разработчики сделали это специально.

Геймеры из Петербурга в сети бурно обсуждают эту новость и с нетерпением ожидают 25 октября 2019 года, день выхода игры, чтобы самим побегать по виртуальной Северной столице

В сюжетном трейлере Call of Duty: Modern Warfare показали Санкт Петербург.

ИСТОЧНИК KP.RU