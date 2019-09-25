2019-09-25T11:55:45+03:00
Происшествия

Появилось видео падения студента на рельсы метро в Петербурге

Жертвой инцидента на станции «Площадь Александра Невского» стал 18-летний юноша
Петр КИБЕР
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При падении на рельсы в метро Петербурга погиб 18-летний студент.При падении на рельсы в метро Петербурга погиб 18-летний студент.Фото: СОЦСЕТИ
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Трагедия, произошедшая вечером 23 сентября в петербургском метро потрясла многих. Из-за падения человека на рельсы почти 40 минут не было движения по оранжевой ветке. Как потом оказалось, погибшим оказался 18-летний студент. А позднее в сети появилось и видео момента падения парня под поезд.

- Погибшим оказался студент 1 курса института имени Бонч-Бруевича. Причины, по которым он оказался на рельсах, выясняются, - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

Напомним, что ЧП произошло в 22:50 на станции «Площадь Александра Невского-2». Очевидцы инцидента рассказали, что человек упал на пути перед выехавшим из тоннеля поездом. Машинист пытался остановить состав, но тщетно.

Позднее оказалось, что молодому человеку колесами отрезало голову. Он погиб мгновенно.

Из-за происшествия на станции сотни пассажиров, которые так и не смогли уехать. Им пришлось добираться до дома наземным транспортом или ждать больше получаса.

- Мы с другом сели на Большевиков после матча СКА-ЦСКА. С 22:35 до 23:05 просидели в вагоне, потом поезда поехали, - сообщали петербуржцы в соцсетях.

Расследование инцидента продолжается.

Момент падения студента под поезд метро в Петербурге попал на видео.Видео: Piter.TV

ИСТОЧНИК KP.RU

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