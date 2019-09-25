Грязевые ванны: Петербуржцы пожаловались на черную воду, текущую дома из кранов
У жителей дома на улице Чекистов в Красносельском районе появилась возможность принимать грязевые ванны у себя в квартире. Петербуржцы в среду, 25 сентября, пожаловались в сети на цвет воды, льющейся из крана – черно-бурая жидкость, больше напоминающая крепкий кофе или, как некоторые стали шутить, нефть. Горожане возмущаются и говорят, что даже в Финском заливе вода куда чище и безопаснее, чем у них в домах.
- Грязевые ванны полезны для кожи. Врачи рекомендуют. Люди бешеные деньги тратят, чтоб слетать на источники. А у вас бесплатно, - иронично шутят пользователи сети.
Петербуржцы стали подбадривать своих земляков, говоря, что жидкость из крана «целебная» и вообще является черным золотом.
- Судя по всему это не вода, а нефть. Вам повезло,труба из Арабских Эмиратов, - отмечают горожане.
Однако местные жители злы и огорчены. Так как с такой водой нужны серьезные фильтры, ведь с такой грязью нет возможности помыться или выпить чай.
ИСТОЧНИК KP.RU