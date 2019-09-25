2019-09-25T13:26:12+03:00
Происшествия

Грязевые ванны: Петербуржцы пожаловались на черную воду, текущую дома из кранов

Горожане шутят, что мыться в Финском заливе намного безопаснее, чем в квартире
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцы жалуются на грязную воду из кранов дома на улице ЧекистовПетербуржцы жалуются на грязную воду из кранов дома на улице ЧекистовФото: СОЦСЕТИ
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У жителей дома на улице Чекистов в Красносельском районе появилась возможность принимать грязевые ванны у себя в квартире. Петербуржцы в среду, 25 сентября, пожаловались в сети на цвет воды, льющейся из крана – черно-бурая жидкость, больше напоминающая крепкий кофе или, как некоторые стали шутить, нефть. Горожане возмущаются и говорят, что даже в Финском заливе вода куда чище и безопаснее, чем у них в домах.

- Грязевые ванны полезны для кожи. Врачи рекомендуют. Люди бешеные деньги тратят, чтоб слетать на источники. А у вас бесплатно, - иронично шутят пользователи сети.

Петербуржцы стали подбадривать своих земляков, говоря, что жидкость из крана «целебная» и вообще является черным золотом.

- Судя по всему это не вода, а нефть. Вам повезло,труба из Арабских Эмиратов, - отмечают горожане.

Однако местные жители злы и огорчены. Так как с такой водой нужны серьезные фильтры, ведь с такой грязью нет возможности помыться или выпить чай.

ИСТОЧНИК KP.RU

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