Полицейские поймали мошенниц, укравших у пенсионерки 1,3 миллиона

СЕГОДНЯ 12:27 2019-09-25T12:27:33+03:00

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Стражи порядка города на Неве нашли двух мошенниц, которые обманули 89-летнюю пенсионерку на очень крупную сумму денег. Под предлогом пересчета старых купюр женщины пришли к пожилой петербурженке домой и похитили у нее больше миллиона рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали подозреваемых. Ими оказались 43 и 58-летняя приезжие женщины, - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

А источник «Комсомолки» в правоохранительных органах уточняет, что искомые барышни представляют собой участниц цыганской этнической преступной группировки, занимающейся совершением краж из квартир пожилых людей.

Всего, после визита к пенсионерке, в руках мошенниц оказались 1 миллион 300 тысяч рублей. Часть похищенного изъята, в отношении задержанных возбуждено дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU