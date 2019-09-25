Дай покататься: Подростки угнали мопед у старика во время тест-драйва в Петербурге

СЕГОДНЯ 12:37 2019-09-25T12:37:34+03:00

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Петербургский пенсионер стал жертвой обмана двух подростков, которые угнали у него мопед. Во вторник, 24 сентября, 71-летний старик встретился с потенциальными покупателями двухколесного транспорта. Однако те, под предлогом тест-драйва, просто взяли и уехали на нем, пустив мужчине пыль в глаза.

- В полицию Приморского района Петербурга обратился 71-летний пенсионер, который работает продавцом в магазине для рыбалки, охоты, а также мототехники. Он рассказал, что хотел продать свой мопед марки «Питбайк Ирбис 125» красного цвета. Для этого специально встретился с двумя молодыми парнями, на вид 16-17 лет, возле дома 3 по Комендантскому проспекту - сообщил «КП-Петербург» источник в правоохранительных органах.

На встречу парни тоже приехали на черном мопеде «Ирбис Альфа 125». Один из них стал осматривать «товар», расспрашивать старика о технических моментах, а после попросил прокатиться, чтобы протестировать транспорт. Пенсионер согласился отпустить парня на тест-драйв. Но это оказалось ошибкой. Молодой человек сел на мопед старика, и вместе со своим товарищем на черном «коне» уехал в «закат».

Полиция Петербурга изучает видео с камеры наблюдения с улицы для того, чтобы найти обидчиков пенсионера.

ИСТОЧНИК KP.RU