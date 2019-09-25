Старый, как мир «развод»: петербуржцу предложили купить навесной замок за 2 500 рублей

СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-25T12:50:46+03:00

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Не иссякает поток граждан, пытающихся не самым честным образом заработать на автомобилистах. То номера с машины скрутят, то замок повесят. Самый обычный, навесной, на ручку двери или колесо. И потом требуют выкуп.

- Поздравляем Вас с почти полным приобретением кодового замка. Полная цена - 2500 рублей. Для покупки свяжитесь с нами через СМС, - говорилось в записке, оставленной под дворниками машины, содержанием которой автомобилист поделился в соцсетях.

В сообщении вымогатели заботливо посоветовали не ездить с замком на колесе, ибо он поцарапает диск и нарушит баланс подвески автомобиля, что приведет к дорогостоящему ремонту.

Неизвестно, что решил делать с этим, старым как мир «разводом» на деньги владелец иномарки, но, в принципе, дужка такого замка легко перекусывается инструментом, который есть почти на любой стройке или в автосервисе.

Другим пострадавшим от злодеев стал гражданин Финляндии. С его «Вольво» сняли номера и оставили записку с номером телефона. Обычно размер выкупа чуть ниже, чем стоимость изготовления новых номеров (около 3 тысяч рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU