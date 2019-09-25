2019-09-25T12:55:40+03:00
Общество

На КАД полностью закроют все съезды на пересечении с Выборгским шоссе

Автомобилистам Петербурга придется временно пользоваться другими развязками на кольцевой
Лилия КОЗЛОВА
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На развязке КАД на пересечении с Выборгским шоссе полностью перекроют четыре съездаНа развязке КАД на пересечении с Выборгским шоссе полностью перекроют четыре съездаФото: Артем КИЛЬКИН
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После восьми часов вечеров сегодня в среду, 25 сентября, плановые работы полностью перекроют четыре съезда на развязке Кольцевой автодороги на пересечении с Выборгским шоссе в Петербурге. Ограничения будут действовать не долго, всего пару дней. Однако все это время автомобилистам придется пользоваться другими съездами с КАД.

- В связи с ремонтом Выборгского шоссе от КАД до границы с Ленинградской областью с 20:00 25 сентября до 20:00 26 сентября будет полностью перекрыто движение для автомобилей съездах с внешнего и внутреннего кольца КАД на Выборгское шоссе в направлении посёлка Парголово. А с 20:00 26 сентября до 20:00 27 сентября закроют съезды в направлении города Сертолово, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

Информировать о перекрытии съездов автомобилистов будут с помощью специальных табло и указателей. Также попеременно ожидается и ночное закрытие дорог с Выборгского шоссе на внешнее и внутренне кольцо КАД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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