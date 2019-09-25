Подпольное казино с азартными играми вскрыли в Петербурге на Королева

СЕГОДНЯ 13:21 2019-09-25T13:21:11+03:00

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В Санкт-Петербурге полиция обнаружила подпольное помещение, в котором двое местных жителей организовали место для азартных игр. Принесли туда компьютеры с установленными видео слот-играми и сами занимались проведением «мероприятий». Незаконную деятельность прикрыли в понедельник, 23 сентября, когда «королей казино» задержали прямо на месте «работы».

- Во время оперативных мероприятий полиция Петербурга задержала 27-летнюю девушку и 36-летнего мужчину, которые организовали в доме 21 по проспекту Королева место для проведения азартных игр. Подозреваемые для этой цели использовали 28 персональных компьютеров с установленным в них программным обеспечением в виде слот-игр, - сообщили в главном управлении МВД по Северной столице.

Сколько времени просуществовало подпольное казино, не известно. Сейчас любители азарта задержаны. Полиция возбудила уголовное дело, по которому подозреваемым грозит тюрьма до пяти лет, а также миллионные штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU