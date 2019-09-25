2019-09-25T13:43:42+03:00
Происшествия

В медицинских центрах Петербурга проходят обыски

Проверки клиник начались из-за массового появления липовых диагнозов
Лилия КОЗЛОВА
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В Петербурге идут обыски в частных медицинских центрахВ Петербурге идут обыски в частных медицинских центрахФото: Артем КИЛЬКИН
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Утром в среду, 25 сентября, в Санкт-Петербурге стартовала масштабная серия обысков в медицинских центрах, которые, по версии следствия, зарабатывают постановкой несуществующих диагнозов доверчивым пациентам. Проверки начались в связи с возбужденными в июле 2019 года уголовными делами.

- Они давали рекламу в Интернете, обзванивали граждан по телефону, рассказывали о некоей государственной программе, в рамках которой те могут пройти бесплатное медицинское обследование. В клинике у пациентов находили страшную несуществующую болезнь и убеждали в необходимости срочного, дорогостоящего лечения, - пишет «Мойка78».

Сегодня люди в форме устроили обыски в помещениях медцентров «Роял Клиник», «АнгелМед», «Ювента», «Верба» расположенных в разных районах Петербурга и обслуживавшего их колл-центра. Также правоохранители нагрянули с визитом по местам жительства трех десятков ведущих сотрудников этих компаний.

Отмечается, что за деятельностью этих центров может стоять один человек. Однако допросить его будет сложно, так как, по предварительным данным, он находится в США.

ИСТОЧНИК KP.RU

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